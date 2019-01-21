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Порошенко повідомив,
коли буде сформований...

Порошенко повідомив, коли буде сформований...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:58

Порошенко повідомив, коли буде сформований...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Петро Порошенко заявив, що Вищий антикорупційний суд буде сформований до виборів – у лютому.

Дивися повний текст Порошенко повідомив, коли буде сформований антикорупційний суд.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 16:58

То есть, ну если смотреть логически, кроме Антикоррупционного суда все остальные суды коррупционные. Так что ли....
rotator
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