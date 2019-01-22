Президент України Петро Порошенко заявив, що Вищий антикорупційний суд буде сформований до виборів – у лютому.
Дивися повний текст Порошенко повідомив, коли буде сформований антикорупційний суд.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 16:58
Порошенко повідомив, коли буде сформований...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко повідомив, коли буде сформований антикорупційний суд.
Додано: Чет 24 січ, 2019 16:58
То есть, ну если смотреть логически, кроме Антикоррупционного суда все остальные суды коррупционные. Так что ли....
Додано: Суб 26 січ, 2019 13:48
Если с поправкой на
- То это система, которая "своих" не сдаёт.
Даже новая, Большая Палата ВСУ - уже погрязла в методиках КГБ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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