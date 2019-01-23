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В Україні підвищили розмір
добових на відрядження

В Україні підвищили розмір добових на відрядження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:15

В Україні підвищили розмір добових на відрядження

Пропонуємо до обговорення:
В Україні підвищили розмір добових на відрядження.

Дивися повний текст В Україні підвищили розмір добових на відрядження.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:15

Охеренный разлет! Тебе дам 80 грн. командировочных, а теле - 400!
rotator
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