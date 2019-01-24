В Україні підвищили розмір добових на відрядження.
Дивися повний текст В Україні підвищили розмір добових на відрядження.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:15
В Україні підвищили розмір добових на відрядження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні підвищили розмір добових на відрядження.
Додано: Чет 24 січ, 2019 23:25
Re: В Україні підвищили розмір добових на відрядження
Вполне нормальный разброс, в зависимости от того, куда и откуда командировка
Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:28
а ну-ка расскажите нам всем про места, где можно хотя бы поесть трижды в день на 60 грн, не говоря уже про транспортные и другие расходы??
Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:58
Re: В Україні підвищили розмір добових на відрядження
Какая разница где, типа раньше на 40 грн можно было. Речь о том, что в подобном разбросе нет ничего такого особенного.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:24
"Від 60 до 417 гривень на добу в межах України становлять витрати на проїзд, проживання та харчування співробітників у відрядженні."
А якщо проїзд коштуватиме 500 грн?))
Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:29
Дешевше взяти проїзний.
В даному випадку, міжміський проїзд оплачується окремо. А враховуючи вартості в українських готелях - проживання теж оплачується окремо
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