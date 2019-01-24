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В Україні підвищили розмір
добових на відрядження

В Україні підвищили розмір добових на відрядження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:15

В Україні підвищили розмір добових на відрядження

Пропонуємо до обговорення:
В Україні підвищили розмір добових на відрядження.

Дивися повний текст В Україні підвищили розмір добових на відрядження.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:15

Охеренный разлет! Тебе дам 80 грн. командировочных, а теле - 400!
rotator
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 23:25

Re: В Україні підвищили розмір добових на відрядження

rotator написав:Охеренный разлет! Тебе дам 80 грн. командировочных, а теле - 400!
Вполне нормальный разброс, в зависимости от того, куда и откуда командировка
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:28

  Faceless написав:
rotator написав:Охеренный разлет! Тебе дам 80 грн. командировочных, а теле - 400!
Вполне нормальный разброс, в зависимости от того, куда и откуда командировка

а ну-ка расскажите нам всем про места, где можно хотя бы поесть трижды в день на 60 грн, не говоря уже про транспортные и другие расходы??
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:58

Re: В Україні підвищили розмір добових на відрядження

Roman Tik написав:
  Faceless написав:
rotator написав:Охеренный разлет! Тебе дам 80 грн. командировочных, а теле - 400!
Вполне нормальный разброс, в зависимости от того, куда и откуда командировка

а ну-ка расскажите нам всем про места, где можно хотя бы поесть трижды в день на 60 грн, не говоря уже про транспортные и другие расходы??


Какая разница где, типа раньше на 40 грн можно было. Речь о том, что в подобном разбросе нет ничего такого особенного.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:24

"Від 60 до 417 гривень на добу в межах України становлять витрати на проїзд, проживання та харчування співробітників у відрядженні."
А якщо проїзд коштуватиме 500 грн?))
GBK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:29

  GBK написав:"Від 60 до 417 гривень на добу в межах України становлять витрати на проїзд, проживання та харчування співробітників у відрядженні."
А якщо проїзд коштуватиме 500 грн?))

Дешевше взяти проїзний.
В даному випадку, міжміський проїзд оплачується окремо. А враховуючи вартості в українських готелях - проживання теж оплачується окремо
jeugen
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