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В Україні підвищили розмір
добових на відрядження

В Україні підвищили розмір добових на відрядження
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:15

В Україні підвищили розмір добових на відрядження

Пропонуємо до обговорення:
В Україні підвищили розмір добових на відрядження.

Дивися повний текст В Україні підвищили розмір добових на відрядження.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:15

Охеренный разлет! Тебе дам 80 грн. командировочных, а теле - 400!
rotator
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 23:25

Re: В Україні підвищили розмір добових на відрядження

rotator написав:Охеренный разлет! Тебе дам 80 грн. командировочных, а теле - 400!
Вполне нормальный разброс, в зависимости от того, куда и откуда командировка
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:28

  Faceless написав:
rotator написав:Охеренный разлет! Тебе дам 80 грн. командировочных, а теле - 400!
Вполне нормальный разброс, в зависимости от того, куда и откуда командировка

а ну-ка расскажите нам всем про места, где можно хотя бы поесть трижды в день на 60 грн, не говоря уже про транспортные и другие расходы??
Roman Tik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:58

Re: В Україні підвищили розмір добових на відрядження

Roman Tik написав:
  Faceless написав:
rotator написав:Охеренный разлет! Тебе дам 80 грн. командировочных, а теле - 400!
Вполне нормальный разброс, в зависимости от того, куда и откуда командировка

а ну-ка расскажите нам всем про места, где можно хотя бы поесть трижды в день на 60 грн, не говоря уже про транспортные и другие расходы??


Какая разница где, типа раньше на 40 грн можно было. Речь о том, что в подобном разбросе нет ничего такого особенного.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:24

"Від 60 до 417 гривень на добу в межах України становлять витрати на проїзд, проживання та харчування співробітників у відрядженні."
А якщо проїзд коштуватиме 500 грн?))
GBK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:29

  GBK написав:"Від 60 до 417 гривень на добу в межах України становлять витрати на проїзд, проживання та харчування співробітників у відрядженні."
А якщо проїзд коштуватиме 500 грн?))

Дешевше взяти проїзний.
В даному випадку, міжміський проїзд оплачується окремо. А враховуючи вартості в українських готелях - проживання теж оплачується окремо
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 17:02

Так размер суточных составляет 417 или ДО 417?
У меня на работе как платили 100 так и платят... и не уверен, что мне дадут 417. Я бы тогда хоть каждый день уезжал куда то))
magneet
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 18:26

Re: В Україні підвищили розмір добових на відрядження

magneet написав:Так размер суточных составляет 417 или ДО 417?
У меня на работе как платили 100 так и платят... и не уверен, что мне дадут 417. Я бы тогда хоть каждый день уезжал куда то))
До 417 в том плане, что суточные до этой суммы не облагаются налогом.
При этом предприятие на самом деле может платить сколько угодно, просто то что больше этой суммы будет дополнительно облагаться налогом
Faceless
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