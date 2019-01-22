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У НКРЕКП повідомили, коли не
надається компенсація за...

У НКРЕКП повідомили, коли не надається компенсація за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:29

У НКРЕКП повідомили, коли не надається компенсація за...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо споживачу не надана компенсація за недотримання стандартів якості, то він має право звернутися до компанії із заявою.

Дивися повний текст У НКРЕКП повідомили, коли не надається компенсація за неякісну е/е.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:29

не мешало бы.. а то ремонт плазмы не дешев был от их скачков напряжения.
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