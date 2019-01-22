Якщо споживачу не надана компенсація за недотримання стандартів якості, то він має право звернутися до компанії із заявою.
Дивися повний текст У НКРЕКП повідомили, коли не надається компенсація за неякісну е/е.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:29
У НКРЕКП повідомили, коли не надається компенсація за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У НКРЕКП повідомили, коли не надається компенсація за неякісну е/е.
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:29
не мешало бы.. а то ремонт плазмы не дешев был от их скачков напряжения.
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