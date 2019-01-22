RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Смолій прокоментував можливість
нового "банкопаду" в Україні

Смолій прокоментував можливість нового "банкопаду" в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:42

Смолій прокоментував можливість нового "банкопаду" в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Жоден український банк зараз не перебуває під загрозою втрати платоспроможності.

Дивися повний текст Смолій прокоментував можливість нового \"банкопаду\" в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86898
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:42

Только нужно добавлять, что банкопада не будет, если Порошенко придет на второй срок, если придет Юля или Зеленский, то ваши деньги пойдут в пользу "деревни дураков".
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1984
З нами з: 30.10.08
Подякував: 186 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:06

AlifeSoft
Только не нужно забывать, что у большинства людей нет никаких сбережений в банках и им до одного места банкопад, особенно если люди живут от ЗП до ЗП.
Если вы накупили ОВГЗ, или наоткрывали депозитов в мегастабильной гривне, то конечно, вам нужна суперстабильность.
Rainbow
 
Повідомлень: 2048
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:21

  Rainbow написав:AlifeSoft
Только не нужно забывать, что у большинства людей нет никаких сбережений в банках и им до одного места банкопад, особенно если люди живут от ЗП до ЗП.
Если вы накупили ОВГЗ, или наоткрывали депозитов в мегастабильной гривне, то конечно, вам нужна суперстабильность.


Вместе с "зелено-юлиным" банкопадом и курс доллара взлетит в несколько раз. Нам IT-шникам как-то пофиг, мы снова станем местными королями, когда зарплаты в IT взлетят до 15-20 раз от средней в Украине, а вот бабушкам даже на макарохи станет не хватать. Так что некоторые IT-шники наоборот не хотят Пороха, им хочется яркой жизни на фоне "туземцев".
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1984
З нами з: 30.10.08
Подякував: 186 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:28

Значит, вам яркую жизнь, а простым людям перемены к лучшему.
Rainbow
 
Повідомлень: 2048
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:33

  Rainbow написав:Значит, вам яркую жизнь, а простым людям перемены к лучшему.


Окей, когда средняя пенсия сократится до 10$, спросите бабушек, нравится ли им елочка и "перемены к лучшему".
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1984
З нами з: 30.10.08
Подякував: 186 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Більшість ГОСТів СРСР втратили чинність в Україні 1, 2, 3
R2 » Вів 22 січ, 2019 22:00
29 1449
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 18:22
shapo
Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано... 1 ... 6, 7, 8
R2 » Сер 23 січ, 2019 12:11
77 4074
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 18:15
AlifeSoft
Рева прокоментував "завищені" платіжки за газ 1, 2
R2 » Чет 24 січ, 2019 15:42
13 318
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 17:15
Тракторист

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.