Жоден український банк зараз не перебуває під загрозою втрати платоспроможності.
Дивися повний текст Смолій прокоментував можливість нового \"банкопаду\" в Україні.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:42
Смолій прокоментував можливість нового "банкопаду" в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Смолій прокоментував можливість нового \"банкопаду\" в Україні.
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:42
Только нужно добавлять, что банкопада не будет, если Порошенко придет на второй срок, если придет Юля или Зеленский, то ваши деньги пойдут в пользу "деревни дураков".
Додано: Чет 24 січ, 2019 18:06
AlifeSoft
Только не нужно забывать, что у большинства людей нет никаких сбережений в банках и им до одного места банкопад, особенно если люди живут от ЗП до ЗП.
Если вы накупили ОВГЗ, или наоткрывали депозитов в мегастабильной гривне, то конечно, вам нужна суперстабильность.
Додано: Чет 24 січ, 2019 18:21
Вместе с "зелено-юлиным" банкопадом и курс доллара взлетит в несколько раз. Нам IT-шникам как-то пофиг, мы снова станем местными королями, когда зарплаты в IT взлетят до 15-20 раз от средней в Украине, а вот бабушкам даже на макарохи станет не хватать. Так что некоторые IT-шники наоборот не хотят Пороха, им хочется яркой жизни на фоне "туземцев".
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Чет 24 січ, 2019 18:33
Окей, когда средняя пенсия сократится до 10$, спросите бабушек, нравится ли им елочка и "перемены к лучшему".
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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