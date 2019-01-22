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Смолій прокоментував можливість
нового "банкопаду" в Україні

Смолій прокоментував можливість нового "банкопаду" в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:42

Смолій прокоментував можливість нового "банкопаду" в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Жоден український банк зараз не перебуває під загрозою втрати платоспроможності.

Дивися повний текст Смолій прокоментував можливість нового \"банкопаду\" в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 17:42

Только нужно добавлять, что банкопада не будет, если Порошенко придет на второй срок, если придет Юля или Зеленский, то ваши деньги пойдут в пользу "деревни дураков".
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:06

AlifeSoft
Только не нужно забывать, что у большинства людей нет никаких сбережений в банках и им до одного места банкопад, особенно если люди живут от ЗП до ЗП.
Если вы накупили ОВГЗ, или наоткрывали депозитов в мегастабильной гривне, то конечно, вам нужна суперстабильность.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:21

  Rainbow написав:AlifeSoft
Только не нужно забывать, что у большинства людей нет никаких сбережений в банках и им до одного места банкопад, особенно если люди живут от ЗП до ЗП.
Если вы накупили ОВГЗ, или наоткрывали депозитов в мегастабильной гривне, то конечно, вам нужна суперстабильность.


Вместе с "зелено-юлиным" банкопадом и курс доллара взлетит в несколько раз. Нам IT-шникам как-то пофиг, мы снова станем местными королями, когда зарплаты в IT взлетят до 15-20 раз от средней в Украине, а вот бабушкам даже на макарохи станет не хватать. Так что некоторые IT-шники наоборот не хотят Пороха, им хочется яркой жизни на фоне "туземцев".
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:28

Значит, вам яркую жизнь, а простым людям перемены к лучшему.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:33

  Rainbow написав:Значит, вам яркую жизнь, а простым людям перемены к лучшему.


Окей, когда средняя пенсия сократится до 10$, спросите бабушек, нравится ли им елочка и "перемены к лучшему".
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:10

Главное чтобы Юля не пришла со своими коммунистическими лозунгами , вон есть один мадуро уже с 2 000 000 годовой инфляцией
svm30055
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:29

  AlifeSoft написав:
  Rainbow написав:AlifeSoft
Только не нужно забывать, что у большинства людей нет никаких сбережений в банках и им до одного места банкопад, особенно если люди живут от ЗП до ЗП.
Если вы накупили ОВГЗ, или наоткрывали депозитов в мегастабильной гривне, то конечно, вам нужна суперстабильность.


Вместе с "зелено-юлиным" банкопадом и курс доллара взлетит в несколько раз. Нам IT-шникам как-то пофиг, мы снова станем местными королями, когда зарплаты в IT взлетят до 15-20 раз от средней в Украине, а вот бабушкам даже на макарохи станет не хватать. Так что некоторые IT-шники наоборот не хотят Пороха, им хочется яркой жизни на фоне "туземцев".

Вы айтишники будите так плясать до тех пор пока за вас программы ваши же ИИ создавать будут.Пяток годков подождите
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:00

  p_a_l написав:Вы айтишники будите так плясать до тех пор пока за вас программы ваши же ИИ создавать будут.Пяток годков подождите


Ждем уже с 60-х.

Кобол (COBOL, COmmon Business Oriented Language) — компільована мова програмування високого рівня, використовується в економічній галузі і для розв'язання бізнес-задач, створена на початку 1960-х років. Синтаксис Коболу дозволяє писати програми, текст яких близький до живої англійської мови, тому до програм на Коболі немає потреби додавати коментарі; тобто вони є самодокументованими. Кобол дозволяє ефективно працювати з великими об'ємами даних, він насичений різноманітними можливостями їхнього пошуку, розподілення та сортування; складність структур даних, які можливо описати засобами Коболу, практично необмежена
https://uk.wikipedia.org/wiki/COBOL

Как 75-летний программист зарабатывает на софте (призванном заменить всех программистов), написанном 40-50 лет назад
https://ain.ua/2017/04/10/75-letnij-programmist/
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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