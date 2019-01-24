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Смолій прокоментував можливість
нового "банкопаду" в Україні

Смолій прокоментував можливість нового "банкопаду" в Україні
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 00:07

  shapo написав:А я в кодах адресных на перфокарт ах поограммировал, а потом на фортране. Мне работы сейчас нет?


Вообще-то кобол давно не на перфокартах, а на SSD и даже ленивые параллельные вычисления туда прикрутили (все таки он ближе к функциональным языкам). А вот на фортране сейчас пишут, довольно много, особенно на Западе, но опять же там используется не древний фортран, а современная версия, где присутствуют векторный-матричные операции, автоматически распараллеливаемые на всю вычислительную систему.

Хотя с Фортран я не работал, я работал с его современным аналогом Matlab. Matlab не только позволяет посчитать, но и удобно считать данные с той же БД и отобразить в виде проекций многомерных графиков.
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