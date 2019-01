Додано: П'ят 25 січ, 2019 00:07

shapo написав: А я в кодах адресных на перфокарт ах поограммировал, а потом на фортране. Мне работы сейчас нет? А я в кодах адресных на перфокарт ах поограммировал, а потом на фортране. Мне работы сейчас нет?



Вообще-то кобол давно не на перфокартах, а на SSD и даже ленивые параллельные вычисления туда прикрутили (все таки он ближе к функциональным языкам). А вот на фортране сейчас пишут, довольно много, особенно на Западе, но опять же там используется не древний фортран, а современная версия, где присутствуют векторный-матричные операции, автоматически распараллеливаемые на всю вычислительную систему.



