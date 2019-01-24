RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Смолій прокоментував можливість
нового "банкопаду" в Україні

Смолій прокоментував можливість нового "банкопаду" в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 00:07

  shapo написав:А я в кодах адресных на перфокарт ах поограммировал, а потом на фортране. Мне работы сейчас нет?


Вообще-то кобол давно не на перфокартах, а на SSD и даже ленивые параллельные вычисления туда прикрутили (все таки он ближе к функциональным языкам). А вот на фортране сейчас пишут, довольно много, особенно на Западе, но опять же там используется не древний фортран, а современная версия, где присутствуют векторный-матричные операции, автоматически распараллеливаемые на всю вычислительную систему.

Хотя с Фортран я не работал, я работал с его современным аналогом Matlab. Matlab не только позволяет посчитать, но и удобно считать данные с той же БД и отобразить в виде проекций многомерных графиков.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 30.10.08
Подякував: 186 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 07:23

Алиф, вы уж определитесь со своим амплуа. Либо настырный порохобот, либо слабокомпетентный недоайтишник, нахватавшийся по интернетам околоайтишных шматков и пытающийся изображать человека с хорошим доходом. Пока оба образа слишком жалкие, стоит сконцентрироваться на чем-то одном. Лапай - куда более целостный образ, если что.
Skypups
 
Повідомлень: 46
З нами з: 05.09.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:42

  AlifeSoft написав:
  Rainbow написав:AlifeSoft
Только не нужно забывать, что у большинства людей нет никаких сбережений в банках и им до одного места банкопад, особенно если люди живут от ЗП до ЗП.
Если вы накупили ОВГЗ, или наоткрывали депозитов в мегастабильной гривне, то конечно, вам нужна суперстабильность.


Вместе с "зелено-юлиным" банкопадом и курс доллара взлетит в несколько раз. Нам IT-шникам как-то пофиг, мы снова станем местными королями, когда зарплаты в IT взлетят до 15-20 раз от средней в Украине, а вот бабушкам даже на макарохи станет не хватать. Так что некоторые IT-шники наоборот не хотят Пороха, им хочется яркой жизни на фоне "туземцев".


Вы айтишник извращенец? :shock: Когда айтишников политика начала интересовать? Нормальный айтишник ночью пырится в комп, а днём или дрыхнет или с чашкой кофе и красными глазами опять пырится в комп.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6445
З нами з: 30.11.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 627 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:54

Ratatui, всё гораздо проще - этот человек чтобы не идти мерзнуть в окопах выбрал альтернативную службу (он сам на одной из веток форума в этом признавался) и теперь его должностные обязанности заставляют топить за действующую власть.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
Повідомлень: 2274
З нами з: 06.01.16
Подякував: 5886 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:28

  dramiel87 написав:AlifeSoftА насчет стабильности курса- при порохе стабильно с 8 до 28 подняли курс грн к баксу.

У Вас амнезия. Проверьтесь.
Dimar
 
Повідомлень: 874
З нами з: 31.08.09
Подякував: 325 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:27

  Ratatui написав:Вы айтишник извращенец? :shock: Когда айтишников политика начала интересовать? Нормальный айтишник ночью пырится в комп, а днём или дрыхнет или с чашкой кофе и красными глазами опять пырится в комп.


В Донецке это местным IT-шникам не помогло. Пришлось бежать или к бандерам во Львов или в Европу. Так что перезжать не особо охота, лучше уже Порошенко - пожизненный Президент, ПАПА, этакой аналог бацки Лукашенко.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 30.10.08
Подякував: 186 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:31

  AlifeSoft написав:
  Ratatui написав:Вы айтишник извращенец? :shock: Когда айтишников политика начала интересовать? Нормальный айтишник ночью пырится в комп, а днём или дрыхнет или с чашкой кофе и красными глазами опять пырится в комп.


В Донецке это местным IT-шникам не помогло. Пришлось бежать или к бандерам во Львов или в Европу. Так что перезжать не особо охота, лучше уже Порошенко - пожизненный Президент, ПАПА, этакой аналог бацки Лукашенко.

давайте уж лучше про тепловые насосы, я согласен почти на ффсё
sequence
 
Повідомлень: 1696
З нами з: 29.12.15
Подякував: 172 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:37

  Dimar написав:
  dramiel87 написав:AlifeSoftА насчет стабильности курса- при порохе стабильно с 8 до 28 подняли курс грн к баксу.

У Вас амнезия. Проверьтесь.


Сходите в ларек "Деньги сразу" и возьмите займ, сразу у вас появится куча денег нашару, вот только потом придется отдавать. Именно это делало правительство Азарова, поставленное Януковичем. Кроме того у того, же Сталина после войны деноминация была в 1000 раз (только про это мало кто знает), Порошенко сумел вывести Украину из де-факто военного положения с минимальными потерями.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1993
З нами з: 30.10.08
Подякував: 186 раз.
Подякували: 296 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:25

  AlifeSoft написав:Кроме того у того, же Сталина после войны деноминация была в 1000 раз (только про это мало кто знает)


наверное даже Сталин про такое не знал
lenta19
 
Повідомлень: 269
З нами з: 04.09.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:26

  AlifeSoft написав:
  Dimar написав:
  dramiel87 написав:AlifeSoftА насчет стабильности курса- при порохе стабильно с 8 до 28 подняли курс грн к баксу.

У Вас амнезия. Проверьтесь.


Сходите в ларек "Деньги сразу" и возьмите займ, сразу у вас появится куча денег нашару, вот только потом придется отдавать. Именно это делало правительство Азарова, поставленное Януковичем. Кроме того у того, же Сталина после войны деноминация была в 1000 раз (только про это мало кто знает), Порошенко сумел вывести Украину из де-факто военного положения с минимальными потерями.

Добавьте что с минимальными потерями лично для себя , а для меня потери составили 300 процентов по сравнению с жизнью при Азарове . И ВОВ не надо сравнивать с АТО на ограниченной территории . Вы знаете все лозунги революции гидности оказались блефом и жизнь преподнесла этим активистам такие испытания что многие так и не смогли их пережить , кто сошел с ума , кто уехал , кто погиб , а кто до сих пор пропавший безвести.
makishin60
Аватар користувача
 
Повідомлень: 180
З нами з: 03.10.17
Подякував: 45 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано... 1 ... 7, 8, 9
R2 » Сер 23 січ, 2019 12:11
87 4969
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 15:12
freeze
Рева прокоментував "завищені" платіжки за газ 1, 2
R2 » Чет 24 січ, 2019 15:42
16 856
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 15:03
lapay
В Україні хочуть скасувати "книги відгуків та пропозицій"
R2 » П'ят 25 січ, 2019 14:20
1 23
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 14:20
Дикий не Дикий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11947)
25.01.2019 15:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.