Смолій прокоментував можливість нового "банкопаду" в Україні
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shapo написав:А я в кодах адресных на перфокарт ах поограммировал, а потом на фортране. Мне работы сейчас нет?
Вообще-то кобол давно не на перфокартах, а на SSD и даже ленивые параллельные вычисления туда прикрутили (все таки он ближе к функциональным языкам). А вот на фортране сейчас пишут, довольно много, особенно на Западе, но опять же там используется не древний фортран, а современная версия, где присутствуют векторный-матричные операции, автоматически распараллеливаемые на всю вычислительную систему.
Хотя с Фортран я не работал, я работал с его современным аналогом Matlab. Matlab не только позволяет посчитать, но и удобно считать данные с той же БД и отобразить в виде проекций многомерных графиков.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Алиф, вы уж определитесь со своим амплуа. Либо настырный порохобот, либо слабокомпетентный недоайтишник, нахватавшийся по интернетам околоайтишных шматков и пытающийся изображать человека с хорошим доходом. Пока оба образа слишком жалкие, стоит сконцентрироваться на чем-то одном. Лапай - куда более целостный образ, если что.
Rainbow написав:AlifeSoft Только не нужно забывать, что у большинства людей нет никаких сбережений в банках и им до одного места банкопад, особенно если люди живут от ЗП до ЗП. Если вы накупили ОВГЗ, или наоткрывали депозитов в мегастабильной гривне, то конечно, вам нужна суперстабильность.
Вместе с "зелено-юлиным" банкопадом и курс доллара взлетит в несколько раз. Нам IT-шникам как-то пофиг, мы снова станем местными королями, когда зарплаты в IT взлетят до 15-20 раз от средней в Украине, а вот бабушкам даже на макарохи станет не хватать. Так что некоторые IT-шники наоборот не хотят Пороха, им хочется яркой жизни на фоне "туземцев".
Вы айтишник извращенец? Когда айтишников политика начала интересовать? Нормальный айтишник ночью пырится в комп, а днём или дрыхнет или с чашкой кофе и красными глазами опять пырится в комп.
Ratatui, всё гораздо проще - этот человек чтобы не идти мерзнуть в окопах выбрал альтернативную службу (он сам на одной из веток форума в этом признавался) и теперь его должностные обязанности заставляют топить за действующую власть.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Ratatui написав:Вы айтишник извращенец? Когда айтишников политика начала интересовать? Нормальный айтишник ночью пырится в комп, а днём или дрыхнет или с чашкой кофе и красными глазами опять пырится в комп.
В Донецке это местным IT-шникам не помогло. Пришлось бежать или к бандерам во Львов или в Европу. Так что перезжать не особо охота, лучше уже Порошенко - пожизненный Президент, ПАПА, этакой аналог бацки Лукашенко.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Ratatui написав:Вы айтишник извращенец? Когда айтишников политика начала интересовать? Нормальный айтишник ночью пырится в комп, а днём или дрыхнет или с чашкой кофе и красными глазами опять пырится в комп.
В Донецке это местным IT-шникам не помогло. Пришлось бежать или к бандерам во Львов или в Европу. Так что перезжать не особо охота, лучше уже Порошенко - пожизненный Президент, ПАПА, этакой аналог бацки Лукашенко.
давайте уж лучше про тепловые насосы, я согласен почти на ффсё
dramiel87 написав:AlifeSoftА насчет стабильности курса- при порохе стабильно с 8 до 28 подняли курс грн к баксу.
У Вас амнезия. Проверьтесь.
Сходите в ларек "Деньги сразу" и возьмите займ, сразу у вас появится куча денег нашару, вот только потом придется отдавать. Именно это делало правительство Азарова, поставленное Януковичем. Кроме того у того, же Сталина после войны деноминация была в 1000 раз (только про это мало кто знает), Порошенко сумел вывести Украину из де-факто военного положения с минимальными потерями.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
dramiel87 написав:AlifeSoftА насчет стабильности курса- при порохе стабильно с 8 до 28 подняли курс грн к баксу.
У Вас амнезия. Проверьтесь.
Сходите в ларек "Деньги сразу" и возьмите займ, сразу у вас появится куча денег нашару, вот только потом придется отдавать. Именно это делало правительство Азарова, поставленное Януковичем. Кроме того у того, же Сталина после войны деноминация была в 1000 раз (только про это мало кто знает), Порошенко сумел вывести Украину из де-факто военного положения с минимальными потерями.
Добавьте что с минимальными потерями лично для себя , а для меня потери составили 300 процентов по сравнению с жизнью при Азарове . И ВОВ не надо сравнивать с АТО на ограниченной территории . Вы знаете все лозунги революции гидности оказались блефом и жизнь преподнесла этим активистам такие испытания что многие так и не смогли их пережить , кто сошел с ума , кто уехал , кто погиб , а кто до сих пор пропавший безвести.