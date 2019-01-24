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Смолій прокоментував можливість нового "банкопаду" в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:58
Dimar написав: dramiel87 написав:AlifeSoft
А насчет стабильности курса- при порохе стабильно с 8 до 28 подняли курс грн к баксу.
У Вас амнезия. Проверьтесь.
Это не амнезия, это методичка.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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