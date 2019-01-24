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Смолій прокоментував можливість
нового "банкопаду" в Україні

Смолій прокоментував можливість нового "банкопаду" в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:58

  Dimar написав:
  dramiel87 написав:AlifeSoftА насчет стабильности курса- при порохе стабильно с 8 до 28 подняли курс грн к баксу.

У Вас амнезия. Проверьтесь.


Это не амнезия, это методичка.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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