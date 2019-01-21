Громадяни можуть отримати інформацію про суми виплачених доходів і утриманих податків за допомогою електронних сервісів.
Дивися повний текст Українці зможуть онлайн дізнатися про утримані податки.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 17:45
Українці зможуть онлайн дізнатися про утримані податки
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Дивися повний текст Українці зможуть онлайн дізнатися про утримані податки.
Додано: Чет 24 січ, 2019 17:45
Давно пользуюсь. При Порошенко я не был в налоговой уже три года и она про меня забыла. Отправляю только отчеты раз в квартал и раз в год. При Януковиче я ликвидировал СПД и работал полностью вчерную, так как бизнес (IT) вести было невозможно.
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