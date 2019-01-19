Збільшення кількості поїздів пов'язане зі святкуванням Міжнародного жіночого дня.
Дивися повний текст Укрзалізниця почала призначати додаткові поїзди до 8 Березня.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:57
Укрзалізниця почала призначати додаткові поїзди до 8 Березня
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Дивися повний текст Укрзалізниця почала призначати додаткові поїзди до 8 Березня.
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