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Укрзалізниця почала призначати додаткові поїзди до 8 Березня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 січ, 2019 18:57
Пропонуємо до обговорення:
Збільшення кількості поїздів пов'язане зі святкуванням Міжнародного жіночого дня.
Дивися повний текст Укрзалізниця почала призначати додаткові поїзди до 8 Березня
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Додано: Чет 24 січ, 2019 18:57
Коли вже скасують цей "міжнародний" жіночий день?
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