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Укрзалізниця почала призначати
додаткові поїзди до 8 Березня

Укрзалізниця почала призначати додаткові поїзди до 8 Березня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:57

Укрзалізниця почала призначати додаткові поїзди до 8 Березня

Пропонуємо до обговорення:
Збільшення кількості поїздів пов'язане зі святкуванням Міжнародного жіночого дня.

Дивися повний текст Укрзалізниця почала призначати додаткові поїзди до 8 Березня.
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 18:57

Коли вже скасують цей "міжнародний" жіночий день?
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