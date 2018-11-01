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Енергоатом оскаржує в
Антимонопольному комітеті формулу...

Енергоатом оскаржує в Антимонопольному комітеті формулу...
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:15

Енергоатом оскаржує в Антимонопольному комітеті формулу...

Пропонуємо до обговорення:
Державний оператор атомних електростанції, компанія Енергоатом, подала заяву до Антимонопольного комітету про можливе порушення умов чесної конкуренції внаслідок затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) формули «Роттердам+».

Дивися повний текст Енергоатом оскаржує в Антимонопольному комітеті формулу «Роттердам+».
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