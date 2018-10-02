Приватбанк збирається підняти тарифи на касові послуги в своїх відділеннях.
Дивися повний текст Приватбанк підвищить комісію на касові послуги в своїх відділеннях.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 19:24
Приватбанк підвищить комісію на касові послуги в своїх...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приватбанк підвищить комісію на касові послуги в своїх відділеннях.
Додано: Чет 24 січ, 2019 19:25
Только что на кассе передо мной женщина хотела оплатить картой. Связи нет, пробовали раза 4. За это время вся очередь высказалась по поводу наличных денег и того куда эту карту нужно засунуть.
Ну и на посошок. Туркмения, картой за границей не расплатишься, да и в самой Туркмении денег с банкоматов фиг снимешь. А вы говорите комиссия.
Следующую зиму дровами Киев отапливать будем. Эти выпалят газ под ноль.
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