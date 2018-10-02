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Приватбанк підвищить комісію
на касові послуги в своїх...

Приватбанк підвищить комісію на касові послуги в своїх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:24

Приватбанк підвищить комісію на касові послуги в своїх...

Пропонуємо до обговорення:
Приватбанк збирається підняти тарифи на касові послуги в своїх відділеннях.

Дивися повний текст Приватбанк підвищить комісію на касові послуги в своїх відділеннях.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:25

Только что на кассе передо мной женщина хотела оплатить картой. Связи нет, пробовали раза 4. За это время вся очередь высказалась по поводу наличных денег и того куда эту карту нужно засунуть.
Ну и на посошок. Туркмения, картой за границей не расплатишься, да и в самой Туркмении денег с банкоматов фиг снимешь. А вы говорите комиссия.
Следующую зиму дровами Киев отапливать будем. Эти выпалят газ под ноль.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:28

«Считаю, что повышение тарифов в кассе не обидит наших клиентов», — отметил Шабан.

разве этим можно обидеть?мы от счастья только визжать будем.
нас уже все осчастливили,кому не лень.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:36

Как этот тариф называется? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:36

Госбанк - все для людей. Пенсы, для которых слово "терминал" звучит как "исчадье ада", от радостной новости утирают слезы счастья на глазах
antey1969
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