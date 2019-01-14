Іноземні банки, які перемістяться в Нідерланди, можуть уникнути обмеження на бонуси
Дивися повний текст Brexit: Нідерланди переманюють 250 банків і компаній із Британії.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 19:29
Brexit: Нідерланди переманюють 250 банків і компаній із...
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Дивися повний текст Brexit: Нідерланди переманюють 250 банків і компаній із Британії.
Додано: Чет 24 січ, 2019 19:29
Шо, опять?
Теперь все, кому в Украине жить хорошо будут жить не в Лондоне, а в Амстердаме?
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