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Brexit: Нідерланди переманюють
250 банків і компаній із...

Brexit: Нідерланди переманюють 250 банків і компаній із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:29

Brexit: Нідерланди переманюють 250 банків і компаній із...

Пропонуємо до обговорення:
Іноземні банки, які перемістяться в Нідерланди, можуть уникнути обмеження на бонуси

Дивися повний текст Brexit: Нідерланди переманюють 250 банків і компаній із Британії.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 19:29

Шо, опять?
Теперь все, кому в Украине жить хорошо будут жить не в Лондоне, а в Амстердаме?
Kudrjavuy
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