Темпи зростання української IT-індустрії такі високі, що за кілька років у нас можуть з'явитися свої суперуспішні стартапи.
Дивися повний текст В Україні збільшиться кількість IT-компаній вартістю понад $1 млрд.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 20:43
В Україні збільшиться кількість IT-компаній вартістю...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні збільшиться кількість IT-компаній вартістю понад $1 млрд.
Додано: Чет 24 січ, 2019 20:43
Поставщик оборудования для майнинга криптовалюты Bitfury получила $80 млн в закрытом раунде финансирования
Одно неясно, как компании, которые по сути не производят ничего стоят немыслимых денег.
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