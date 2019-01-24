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В Україні збільшиться кількість
IT-компаній вартістю...

В Україні збільшиться кількість IT-компаній вартістю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:43

В Україні збільшиться кількість IT-компаній вартістю...

Пропонуємо до обговорення:
Темпи зростання української IT-індустрії такі високі, що за кілька років у нас можуть з'явитися свої суперуспішні стартапи.

Дивися повний текст В Україні збільшиться кількість IT-компаній вартістю понад $1 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 20:43

Поставщик оборудования для майнинга криптовалюты Bitfury получила $80 млн в закрытом раунде финансирования

Одно неясно, как компании, которые по сути не производят ничего стоят немыслимых денег.
siriys
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:18

Re: В Україні збільшиться кількість IT-компаній вартістю...

  siriys написав:Одно неясно, как компании, которые по сути не производят ничего стоят немыслимых денег.

как этого "ничего не производят"? Они производят оборудование. А КАК используется их оборудование - это уже проблемы покупателей этого оборудования, т.е. майнеров. Да и современное общественное производство не обязательно должно иметь физически осязаемый конечный продукт потребления.
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