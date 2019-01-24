Темпи зростання української IT-індустрії такі високі, що за кілька років у нас можуть з'явитися свої суперуспішні стартапи.
Дивися повний текст В Україні збільшиться кількість IT-компаній вартістю понад $1 млрд.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 20:43
В Україні збільшиться кількість IT-компаній вартістю...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні збільшиться кількість IT-компаній вартістю понад $1 млрд.
Додано: Чет 24 січ, 2019 20:43
Поставщик оборудования для майнинга криптовалюты Bitfury получила $80 млн в закрытом раунде финансирования
Одно неясно, как компании, которые по сути не производят ничего стоят немыслимых денег.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:18
Re: В Україні збільшиться кількість IT-компаній вартістю...
как этого "ничего не производят"? Они производят оборудование. А КАК используется их оборудование - это уже проблемы покупателей этого оборудования, т.е. майнеров. Да и современное общественное производство не обязательно должно иметь физически осязаемый конечный продукт потребления.
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