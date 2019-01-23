RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Газпром" оприлюднив суму
витрат на "Північний потік -...

"Газпром" оприлюднив суму витрат на "Північний потік -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:01

"Газпром" оприлюднив суму витрат на "Північний потік -...

Пропонуємо до обговорення:
Загальний обсяг "інвестиційної програми" компанії на 2019 рік становить 20 млрд доларів.

Дивися повний текст \"Газпром\" оприлюднив суму витрат на \"Північний потік - 2\" в 2019 році (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86904
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:01

На начало 2018 года «Роснефть» вложила в поддержку венесуэльской экономики не менее $5 млрд. .... вот это интереснее.. а так же то что -при смене политического режима «Роснефть» рискует потерять все инвестиции в Венесуэле.... а всего РФ выдала режиму Чавеса-Мадуро не менее $17 млрд ..
Джон
 
Повідомлень: 872
З нами з: 16.03.17
Подякував: 37 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Климпуш-Цинцадзе вважає, що Північний потік-2 матиме...
R2 » Сер 23 січ, 2019 15:02
8 367
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 15:04
sal
В АМКУ рассказали о "схеме на миллион" с оценкой...
R2 » Сер 23 січ, 2019 12:42
1 113
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 19:18
sena_2008atp
Закарпатська митниця оформляє 200 авто на "єврономерах"...
R2 » Сер 23 січ, 2019 15:46
1 107
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 15:47
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.