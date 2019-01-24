Загальний обсяг "інвестиційної програми" компанії на 2019 рік становить 20 млрд доларів.
Дивися повний текст \"Газпром\" оприлюднив суму витрат на \"Північний потік - 2\" в 2019 році (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 січ, 2019 21:01
"Газпром" оприлюднив суму витрат на "Північний потік -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Газпром\" оприлюднив суму витрат на \"Північний потік - 2\" в 2019 році (інфографіка).
Додано: Чет 24 січ, 2019 21:01
На начало 2018 года «Роснефть» вложила в поддержку венесуэльской экономики не менее $5 млрд. .... вот это интереснее.. а так же то что -при смене политического режима «Роснефть» рискует потерять все инвестиции в Венесуэле.... а всего РФ выдала режиму Чавеса-Мадуро не менее $17 млрд ..
|