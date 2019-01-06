Інтернет-магазин Amazon почав польові випробування робота-кур'єра Amazon Scout: шість шестиколісних роботів будуть розвозити покупки жителям округу Снохомиш у Вашингтоні.
Дивися повний текст Робот-кур'єр Amazon приступив до доставки покупок (відео).
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:39
Робот-кур'єр Amazon приступив до доставки покупок (відео)
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Дивися повний текст Робот-кур'єр Amazon приступив до доставки покупок (відео).
Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:40
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