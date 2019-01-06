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Робот-кур'єр Amazon приступив
до доставки покупок (відео)

Робот-кур'єр Amazon приступив до доставки покупок (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:39

Робот-кур'єр Amazon приступив до доставки покупок (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Інтернет-магазин Amazon почав польові випробування робота-кур'єра Amazon Scout: шість шестиколісних роботів будуть розвозити покупки жителям округу Снохомиш у Вашингтоні.

Дивися повний текст Робот-кур'єр Amazon приступив до доставки покупок (відео).
R2
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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