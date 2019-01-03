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Ручна поклажа і багаж: правила перевезення Wizz Air,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:40
Пропонуємо до обговорення:
Що змінилося в правилах перевезення авіакомпаній, які літають з України.
Дивися повний текст Ручна поклажа і багаж: правила перевезення Wizz Air, МАУ, Ryanair і інших авіакомпаній
.
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