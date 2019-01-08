У київській адміністрації зайнялися питанням кинутих автомобілів на вулицях Києва.
Дивися повний текст У КМДА вирішили, що робитимуть з \"покинутими\" автівками.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:47
У КМДА вирішили, що робитимуть з "покинутими" автівками
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У КМДА вирішили, що робитимуть з \"покинутими\" автівками.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:47
Хорошо было бы проверить. Может хозяин воюет, а его машинка его ждет.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:27
Есть сотни, а может и тысячи жигулей и другис страричков, которые просто стоят во дворах и гниют, это абсолютно не правильно как ни крути.
И с этим тоже нужно что-то решать.
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