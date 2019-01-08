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У КМДА вирішили, що робитимуть
з "покинутими" автівками

У КМДА вирішили, що робитимуть з "покинутими" автівками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:47

У КМДА вирішили, що робитимуть з "покинутими" автівками

Пропонуємо до обговорення:
У київській адміністрації зайнялися питанням кинутих автомобілів на вулицях Києва.

Дивися повний текст У КМДА вирішили, що робитимуть з \"покинутими\" автівками.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:47

Хорошо было бы проверить. Может хозяин воюет, а его машинка его ждет.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:27

Есть сотни, а может и тысячи жигулей и другис страричков, которые просто стоят во дворах и гниют, это абсолютно не правильно как ни крути.
И с этим тоже нужно что-то решать.
Rainbow
 
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