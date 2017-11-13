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НБУ викарбує 200 млн штук монет
номіналом по 5 і 10 гривень

НБУ викарбує 200 млн штук монет номіналом по 5 і 10 гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:49

НБУ викарбує 200 млн штук монет номіналом по 5 і 10 гривень

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк в поточному році викарбує по 100 млн штук монет номіналом 5 і 10 гривень.

Дивися повний текст НБУ викарбує 200 млн штук монет номіналом по 5 і 10 гривень.
R2
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