RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві оновлять систему
управління світлофорами

У Києві оновлять систему управління світлофорами
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:51

У Києві оновлять систему управління світлофорами

Пропонуємо до обговорення:
Для управління світлофорами на дорогах Києва у найближчі три роки у столиці побудують оптоволоконні лінії зв’язку автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР).

Дивися повний текст У Києві оновлять систему управління світлофорами.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86907
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:09

Цитирую:
"1) часть светофоров города подключена к системе управления дорожным движением по каналу сотовой связи GPRS.
2) при отключении электричества связь с GPRS сразу исчезнет.
3) По его словам, оптоволоконный канал передачи данных позволит избежать таких ситуаций"
Вспоминается "Что Где Когда" 30-летней давности. На вопрос типа "Можно ли сказать что солнце светит ночью?" знатоки после минутного размышления дали правльный ответ: "СКАЗАТЬ МОЖНО ВСЁ!"
ЯЧитатель
 
Повідомлень: 302
З нами з: 15.03.13
Подякував: 1113 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jeugen і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Києві зловили злочинця, який виманив у пенсіонерок...
R2 » Сер 16 січ, 2019 20:54
1 282
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 січ, 2019 20:54
oleg_kovtun100
Ощадбанк та Visa запустили безконтактну систему оплати...
R2 » Сер 16 січ, 2019 19:20
1 237
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 січ, 2019 19:21
ygn
Uklon відключив усі Daewoo Lanos в Києві
R2 » Вів 15 січ, 2019 15:57
2 376
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 січ, 2019 16:04
sal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21845)
25.01.2019 10:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.