Для управління світлофорами на дорогах Києва у найближчі три роки у столиці побудують оптоволоконні лінії зв’язку автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР).
Дивися повний текст У Києві оновлять систему управління світлофорами.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:51
У Києві оновлять систему управління світлофорами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві оновлять систему управління світлофорами.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 10:09
Цитирую:
"1) часть светофоров города подключена к системе управления дорожным движением по каналу сотовой связи GPRS.
2) при отключении электричества связь с GPRS сразу исчезнет.
3) По его словам, оптоволоконный канал передачи данных позволит избежать таких ситуаций"
Вспоминается "Что Где Когда" 30-летней давности. На вопрос типа "Можно ли сказать что солнце светит ночью?" знатоки после минутного размышления дали правльный ответ: "СКАЗАТЬ МОЖНО ВСЁ!"
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