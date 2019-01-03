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Глава СОТ попередив про "темні
віки" без вільної торгівлі

Глава СОТ попередив про "темні віки" без вільної торгівлі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:53

Глава СОТ попередив про "темні віки" без вільної торгівлі

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор СОТ Роберто Азеведо в Давосі попередив про небезпеку для світової економіки

Дивися повний текст Глава СОТ попередив про \"темні віки\" без вільної торгівлі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:53

Неплохая такая свободная торговля, где тебе указывают сколько и чего ты можешь продать, например Европе.
p_a_l
 
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