Генеральний директор СОТ Роберто Азеведо в Давосі попередив про небезпеку для світової економіки
Дивися повний текст Глава СОТ попередив про \"темні віки\" без вільної торгівлі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:53
Глава СОТ попередив про "темні віки" без вільної торгівлі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава СОТ попередив про \"темні віки\" без вільної торгівлі.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 09:53
Неплохая такая свободная торговля, где тебе указывают сколько и чего ты можешь продать, например Европе.
|