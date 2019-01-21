За 2018 рік хлібний кошик подорожчав на 22%.
Дивися повний текст За рік хлібний кошик подорожчав на 22%: у 2019 ціни знову злетять.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:25
За рік хлібний кошик подорожчав на 22%: у 2019 ціни...
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Дивися повний текст За рік хлібний кошик подорожчав на 22%: у 2019 ціни знову злетять.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:25
Потому что капиталист не будет продавать на внутреннем рынке за гривны дешевле чем на внешнем за валюту, скорее наоборот.
Пускай воюют за землю реально те, кто владеет землей, а не городские и сельские нищие. Латифундисты создают за свои сверхприбыли и возвращения НДС частные армии и защищают свои поля, в том числе от международных агрессоров.
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