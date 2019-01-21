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За рік хлібний кошик подорожчав
на 22%: у 2019 ціни...

За рік хлібний кошик подорожчав на 22%: у 2019 ціни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:25

За рік хлібний кошик подорожчав на 22%: у 2019 ціни...

Пропонуємо до обговорення:
За 2018 рік хлібний кошик подорожчав на 22%.

Дивися повний текст За рік хлібний кошик подорожчав на 22%: у 2019 ціни знову злетять.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:25

Потому что капиталист не будет продавать на внутреннем рынке за гривны дешевле чем на внешнем за валюту, скорее наоборот.
Пускай воюют за землю реально те, кто владеет землей, а не городские и сельские нищие. Латифундисты создают за свои сверхприбыли и возвращения НДС частные армии и защищают свои поля, в том числе от международных агрессоров.
velikasrachka
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