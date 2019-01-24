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Оренда житла в Німеччині
"з'їдає" все більше доходу...

Оренда житла в Німеччині "з'їдає" все більше доходу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:28

Оренда житла в Німеччині "з'їдає" все більше доходу...

Пропонуємо до обговорення:
Зняти нову квартиру в Берліні, Аугсбурзі, Єні або інших німецьких містах стало занадто дорого для людей із середнім достатком.

Дивися повний текст Оренда житла в Німеччині \"з'їдає\" все більше доходу (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:28

"Очень дорого"- 27% . Расскажите им про возможности "для людей со средним достатком. " в Украине и нам за одно
Moimir
 
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