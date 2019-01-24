Зняти нову квартиру в Берліні, Аугсбурзі, Єні або інших німецьких містах стало занадто дорого для людей із середнім достатком.
Дивися повний текст Оренда житла в Німеччині \"з'їдає\" все більше доходу (дослідження).
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:28
Оренда житла в Німеччині "з'їдає" все більше доходу...
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Дивися повний текст Оренда житла в Німеччині \"з'їдає\" все більше доходу (дослідження).
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:28
"Очень дорого"- 27% . Расскажите им про возможности "для людей со средним достатком. " в Украине и нам за одно
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