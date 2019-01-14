Національний банк у 2018 році видав 2,1 тис. електронних валютних ліцензій фізособам, за якими населення вивело за кордон 45,5 млн доларів.
Дивися повний текст Населення нарощує темпи виведення валюти за кордон.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:36
Населення нарощує темпи виведення валюти за кордон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Населення нарощує темпи виведення валюти за кордон.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:36
Звучит то как "НАСЕЛЕНИЕ наращивает темпы вывода валюты за границу".Автору этой галиматьи самому не смешно?
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:38
Давайте список этого "населения"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:10
Да и без лицензий выводят, обучение детей, хранение в европейских банках.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:52
Это да, завели 7 млрд долларов, вывели 45,5 млн долларов, что составляет 0.7% от заведенного (я вроде ж здесь нигде не ошибся так как на фитнес убегаю). Конечно население выводит деньги.
Если строить заголовок на основе цифр, то он был бы:
"При президентстве Порошенко мы имеем беспрецедентный рост инвертирования населением валюты в украинскую экономику". И попробуйте опровергнуть.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:11
Населением какой страны? Польши?
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