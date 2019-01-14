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Населення нарощує темпи
виведення валюти за кордон

Населення нарощує темпи виведення валюти за кордон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:36

Населення нарощує темпи виведення валюти за кордон

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк у 2018 році видав 2,1 тис. електронних валютних ліцензій фізособам, за якими населення вивело за кордон 45,5 млн доларів.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:36

Звучит то как "НАСЕЛЕНИЕ наращивает темпы вывода валюты за границу".Автору этой галиматьи самому не смешно?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:38

Давайте список этого "населения"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:10

Да и без лицензий выводят, обучение детей, хранение в европейских банках.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:52

по которым население вывело за границу 45,5 млн долларов.


Это да, завели 7 млрд долларов, вывели 45,5 млн долларов, что составляет 0.7% от заведенного (я вроде ж здесь нигде не ошибся так как на фитнес убегаю). Конечно население выводит деньги.

Если строить заголовок на основе цифр, то он был бы:
"При президентстве Порошенко мы имеем беспрецедентный рост инвертирования населением валюты в украинскую экономику". И попробуйте опровергнуть.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:11

  AlifeSoft написав:
по которым население вывело за границу 45,5 млн долларов.


Это да, завели 7 млрд долларов, вывели 45,5 млн долларов, что составляет 0.7% от заведенного (я вроде ж здесь нигде не ошибся так как на фитнес убегаю). Конечно население выводит деньги.

Если строить заголовок на основе цифр, то он был бы:
"При президентстве Порошенко мы имеем беспрецедентный рост инвертирования населением валюты в украинскую экономику". И попробуйте опровергнуть.

Населением какой страны? Польши?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:50

Ви майже вгадали;-) Майбутнє населення Польщі. Бувше України. Тут АліСофтом непоспориш це дійсно досягнення Порошенко.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 15:55

Выводят, вывозят и это правда. Не каждый знает/может, но даже мелкие сбережения пересичний по возможности "выводит"
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:40

Re: Населення нарощує темпи виведення валюти за кордон

Знаем мы это "население" - витренки с кобелевыми и им подобные да офшоренки. К бегству готовятся после проигрыша на грядущих выборах
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 03:42

45 мільйонів в рік - копійки для України.
andrijk777
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