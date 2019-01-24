Він підтвердив, що 2019-2020 роки дійсно є піковими по виплатах.
Дивися повний текст Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:47
Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:47
как всегда нужно занять, что бы отдать... а как же сотни построенных заводов, по словам Порошенко или на поверку это вовсе не заводы?
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