RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Глава НБУ розповів, як Україна
погашатиме зовнішній борг

Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:47

Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг

Пропонуємо до обговорення:
Він підтвердив, що 2019-2020 роки дійсно є піковими по виплатах.

Дивися повний текст Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86913
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:47

как всегда нужно занять, что бы отдать... а как же сотни построенных заводов, по словам Порошенко или на поверку это вовсе не заводы?
Cactus
 
Повідомлень: 866
З нами з: 26.08.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано... 1 ... 7, 8, 9
R2 » Сер 23 січ, 2019 12:11
82 4776
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 10:32
Puente
Глава СОТ попередив про "темні віки" без вільної торгівлі
R2 » П'ят 25 січ, 2019 09:53
1 27
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 09:53
p_a_l
Україна імпортувала авто на 2,7 млрд доларів - Укравтопром
R2 » Чет 24 січ, 2019 08:30
7 276
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 січ, 2019 18:20
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.