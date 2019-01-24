Він підтвердив, що 2019-2020 роки дійсно є піковими по виплатах.
Дивися повний текст Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:47
Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:55
Зачем его вообще погашать, на дне всего материка находимся. Дефолт и все сначала.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:56
Ааа, вспомнил, там же "свои" накупили госбумаг под 10% в ЮСД чистыми, тогда да, нужно тянуть дальше.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:25
- Нужно выплатить долг МВФ
- Выплатим!
- Где деньги возьмем?
- В тумбочке!
- А откуда возьмется в тумбочке?
- Так МВФ же положит! Чего непонятного?
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