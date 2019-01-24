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Глава НБУ розповів, як Україна
погашатиме зовнішній борг

Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:47

Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг

Пропонуємо до обговорення:
Він підтвердив, що 2019-2020 роки дійсно є піковими по виплатах.

Дивися повний текст Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:55

Зачем его вообще погашать, на дне всего материка находимся. Дефолт и все сначала.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:56

Ааа, вспомнил, там же "свои" накупили госбумаг под 10% в ЮСД чистыми, тогда да, нужно тянуть дальше.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:25

- Нужно выплатить долг МВФ
- Выплатим!
- Где деньги возьмем?
- В тумбочке!
- А откуда возьмется в тумбочке?
- Так МВФ же положит! Чего непонятного?
antey1969
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