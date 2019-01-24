Він підтвердив, що 2019-2020 роки дійсно є піковими по виплатах.
Дивися повний текст Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:47
Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:55
Зачем его вообще погашать, на дне всего материка находимся. Дефолт и все сначала.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:56
Ааа, вспомнил, там же "свои" накупили госбумаг под 10% в ЮСД чистыми, тогда да, нужно тянуть дальше.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:25
- Нужно выплатить долг МВФ
- Выплатим!
- Где деньги возьмем?
- В тумбочке!
- А откуда возьмется в тумбочке?
- Так МВФ же положит! Чего непонятного?
Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:00
треба дати країні відпочити від корупції на 3 роки і буде потім і для людей щось і для корупціонерів=)
Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:53
Не "получили", а взяли в долг, который нужно отдать, да еще и с процентами.
Почему-то Президент не упоминает это "получили" в своем списке побед Украины в 2018-м...
А вообще-то интересно получается - получили они
а отдавать придется Украине.
С соседней ветки на ту же тему:
https://news.finance.ua/ru/news/-/44268 ... nfografika
143,9 млрд грн. при курсе 28 грн/долл = 5,14 млрд.долл.
143,9 млрд грн. при курсе 29 грн/долл = 4,96 млрд.долл.
143,9 млрд грн. при курсе 30 грн/долл = 4,8 млрд.долл.
Столько уже запланировано взять очередных кредитов и только лишь в 2019-м.
И об этой "победе" тоже молчит Президент.
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