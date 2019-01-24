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Глава НБУ розповів, як Україна
погашатиме зовнішній борг

Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 11:47

Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг

Пропонуємо до обговорення:
Він підтвердив, що 2019-2020 роки дійсно є піковими по виплатах.

Дивися повний текст Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:55

Зачем его вообще погашать, на дне всего материка находимся. Дефолт и все сначала.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 13:56

Ааа, вспомнил, там же "свои" накупили госбумаг под 10% в ЮСД чистыми, тогда да, нужно тянуть дальше.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:25

- Нужно выплатить долг МВФ
- Выплатим!
- Где деньги возьмем?
- В тумбочке!
- А откуда возьмется в тумбочке?
- Так МВФ же положит! Чего непонятного?
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:00

треба дати країні відпочити від корупції на 3 роки і буде потім і для людей щось і для корупціонерів=)
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:53

Мы получили в прошлом году 1,4 миллиарда долларов по этой программе, которые пошли в международные резервы.
...
В прошлом году от этих организаций мы получили более миллиарда долларов в эквиваленте”, – сказал Смолий.

Не "получили", а взяли в долг, который нужно отдать, да еще и с процентами.

Почему-то Президент не упоминает это "получили" в своем списке побед Украины в 2018-м...

А вообще-то интересно получается - получили они
Мы получили

а отдавать придется Украине.
Глава НБУ рассказал, как Украина будет погашать внешний долг


С соседней ветки на ту же тему:
Как отмечается в документе, на 2019 год запланировано финансирование государственного бюджета с помощью широкого спектра долговых инструментов на общую сумму 345,9 млрд грн.
...
На внутреннем рынке в соответствии с показателями, утвержденными законом о бюджете, планируется осуществление заимствований на сумму около 202 млрд грн, или 58,4% общей суммы заимствований. Государственные внешние заимствования с учетом заимствований по специальным фондом государственного бюджета запланированы в объеме 143,9 млрд грн, или 41,6%, говорится в программе

https://news.finance.ua/ru/news/-/44268 ... nfografika

143,9 млрд грн. при курсе 28 грн/долл = 5,14 млрд.долл.
143,9 млрд грн. при курсе 29 грн/долл = 4,96 млрд.долл.
143,9 млрд грн. при курсе 30 грн/долл = 4,8 млрд.долл.

Столько уже запланировано взять очередных кредитов и только лишь в 2019-м.
И об этой "победе" тоже молчит Президент.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:41

  Rainbow написав:Ааа, вспомнил, там же "свои" накупили госбумаг под 10% в ЮСД чистыми, тогда да, нужно тянуть дальше.


Потому что перед выборами надо показывать "перемогамыздобулы" и абсолютно пофиг во что это станет стране, а отдавать будут новыми долгами ...или не будут, если станут "папередниками".
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:47

Re: Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг

  yanyura написав:Столько уже запланировано взять очередных кредитов и только лишь в 2019-м.
И об этой "победе" тоже молчит Президент.

Так віддавати щось треба в 2019, чи все позичене можна проср..ти на дешевий газ чи пенсії?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:48

  yanyura написав:
Мы получили в прошлом году 1,4 миллиарда долларов по этой программе, которые пошли в международные резервы.
...
В прошлом году от этих организаций мы получили более миллиарда долларов в эквиваленте”, – сказал Смолий.

Не "получили", а взяли в долг, который нужно отдать, да еще и с процентами.

Почему-то Президент не упоминает это "получили" в своем списке побед Украины в 2018-м...

А вообще-то интересно получается - получили они
Мы получили

а отдавать придется Украине.
Глава НБУ рассказал, как Украина будет погашать внешний долг


С соседней ветки на ту же тему:
Как отмечается в документе, на 2019 год запланировано финансирование государственного бюджета с помощью широкого спектра долговых инструментов на общую сумму 345,9 млрд грн.
...
На внутреннем рынке в соответствии с показателями, утвержденными законом о бюджете, планируется осуществление заимствований на сумму около 202 млрд грн, или 58,4% общей суммы заимствований. Государственные внешние заимствования с учетом заимствований по специальным фондом государственного бюджета запланированы в объеме 143,9 млрд грн, или 41,6%, говорится в программе

https://news.finance.ua/ru/news/-/44268 ... nfografika

143,9 млрд грн. при курсе 28 грн/долл = 5,14 млрд.долл.
143,9 млрд грн. при курсе 29 грн/долл = 4,96 млрд.долл.
143,9 млрд грн. при курсе 30 грн/долл = 4,8 млрд.долл.

Столько уже запланировано взять очередных кредитов и только лишь в 2019-м.
И об этой "победе" тоже молчит Президент.


"Аполитично рассуждаете" (Кавказская пленница)
Щас набегут порохоботы и объяснят Вам, что Вы агендкремля, пудинападет и Украина получила томос, а порох - наилучший президент в истории человечества и "актокромеНЕГО?" :mrgreen:
rjkz
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