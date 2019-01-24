Глава НБУ розповів, як Україна погашатиме зовнішній борг

Додано: П'ят 25 січ, 2019 18:53

Мы получили в прошлом году 1,4 миллиарда долларов по этой программе, которые пошли в международные резервы.

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В прошлом году от этих организаций мы получили более миллиарда долларов в эквиваленте”, – сказал Смолий.

Мы получили

Глава НБУ рассказал, как Украина будет погашать внешний долг

Как отмечается в документе, на 2019 год запланировано финансирование государственного бюджета с помощью широкого спектра долговых инструментов на общую сумму 345,9 млрд грн.

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На внутреннем рынке в соответствии с показателями, утвержденными законом о бюджете, планируется осуществление заимствований на сумму около 202 млрд грн, или 58,4% общей суммы заимствований. Государственные внешние заимствования с учетом заимствований по специальным фондом государственного бюджета запланированы в объеме 143,9 млрд грн, или 41,6%, говорится в программе

Не "получили", а взяли в долг, который нужно отдать, да еще и с процентами.Почему-то Президент не упоминает это "получили" в своем списке побед Украины в 2018-м...А вообще-то интересно получается - получили ониа отдавать придется Украине.С соседней ветки на ту же тему:143,9 млрд грн. при курсе 28 грн/долл = 5,14 млрд.долл.143,9 млрд грн. при курсе 29 грн/долл = 4,96 млрд.долл.143,9 млрд грн. при курсе 30 грн/долл = 4,8 млрд.долл.Столько уже запланировано взять очередных кредитов и только лишь в 2019-м.И об этой "победе" тоже молчит Президент.