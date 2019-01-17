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Рева пояснив, кому
залишать субсидію готівкою

Рева пояснив, кому залишать субсидію готівкою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:02

Рева пояснив, кому залишать субсидію готівкою

Пропонуємо до обговорення:
"При готівковій виплаті субсидій існують серйозні ризики ненадходження коштів цільової допомоги кінцевому одержувачу.

Дивися повний текст Рева пояснив, кому залишать субсидію готівкою.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:02

1. почему в таком случае не сделать пилотный проект по монетезации в одной из областей, а не по всей стране?
2. а вот не нужно заднюю включать! неоплаты будут возможно только из-за косяков начисления средств на счета людей - всё равно снять их и пойти потратить люди не смогут.
RomanTik
 
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