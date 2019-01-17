"При готівковій виплаті субсидій існують серйозні ризики ненадходження коштів цільової допомоги кінцевому одержувачу.
Дивися повний текст Рева пояснив, кому залишать субсидію готівкою.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:02
Рева пояснив, кому залишать субсидію готівкою
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рева пояснив, кому залишать субсидію готівкою.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:02
1. почему в таком случае не сделать пилотный проект по монетезации в одной из областей, а не по всей стране?
2. а вот не нужно заднюю включать! неоплаты будут возможно только из-за косяков начисления средств на счета людей - всё равно снять их и пойти потратить люди не смогут.
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