Європейський центральний банк припиняє друг банкнот номіналом 500 євро
Дивися повний текст ЄС припиняє друк банкнот номіналом 500 євро — Нацбанк.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:02
ЄС припиняє друк банкнот номіналом 500 євро — Нацбанк
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Дивися повний текст ЄС припиняє друк банкнот номіналом 500 євро — Нацбанк.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:03
Вот это логика. Не можешь защитить оригинал от подделок, убери оригинал вообще.
Я думал чтобы коррупционеры чемоданы не паковали, а тут борьба с подделками.
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