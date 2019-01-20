RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ЄС припиняє друк банкнот
номіналом 500 євро — Нацбанк

ЄС припиняє друк банкнот номіналом 500 євро — Нацбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:02

ЄС припиняє друк банкнот номіналом 500 євро — Нацбанк

Пропонуємо до обговорення:
Європейський центральний банк припиняє друг банкнот номіналом 500 євро

Дивися повний текст ЄС припиняє друк банкнот номіналом 500 євро — Нацбанк.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86913
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:03

Вот это логика. Не можешь защитить оригинал от подделок, убери оригинал вообще.
Я думал чтобы коррупционеры чемоданы не паковали, а тут борьба с подделками.
p_a_l
 
Повідомлень: 1712
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ викарбує 200 млн штук монет номіналом по 5 і 10 гривень
R2 » П'ят 25 січ, 2019 09:49
0 21
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 січ, 2019 09:49
R2
Єврокомісія планує виділити 4,5 мільярда євро на...
R2 » Пон 21 січ, 2019 08:59
6 347
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 січ, 2019 13:28
Rainbow
Львів взяв кредит 17 млн євро у ЄБРР на тролейбуси
R2 » Нед 20 січ, 2019 19:29
1 148
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 січ, 2019 19:30
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.