Європейський центральний банк припиняє друг банкнот номіналом 500 євро
Дивися повний текст ЄС припиняє друк банкнот номіналом 500 євро — Нацбанк.
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Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:02
ЄС припиняє друк банкнот номіналом 500 євро — Нацбанк
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Дивися повний текст ЄС припиняє друк банкнот номіналом 500 євро — Нацбанк.
Додано: П'ят 25 січ, 2019 14:36
На самом деле 500 Евро уже не ходят в Европе больше года. Т.е. расплатиться ими законно нельзя. Можно только сдать в банк или обменять с указанием номера пасспорта владельца.
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