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Регулятор пояснив зміни щодо нічних тарифів для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:23
Пропонуємо до обговорення:
Голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко дала роз`яснення щодо нічних тарифів на електричну енергію.
Дивися повний текст Регулятор пояснив зміни щодо нічних тарифів для населення і підприємств
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